Edremit Körfezi, Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri.

Körfezde hasadın sona ermesiyle ağaç diplerine dökülen taneleri toplayıp ekonomiye kazandıran ve "başakçı" olarak adlandırılan kişiler iş başı yapıyor.

900 ton zeytin ekonomiye kazandırılıyor

Balıkesir'in körfez ilçelerinde 10 milyon civarındaki ağacın dibine dökülen yaklaşık 900 ton zeytini ekonomiye kazandıran başakçıların topladığı ürünler, sofralık, yağlık ve sabunluk olarak değerlendiriliyor.

Başakçılar, topladıklarından kendi ihtiyaçları dışındakileri fabrikalara satarak aile bütçelerine gelir sağlıyor.

Toplanan zeytinlerden yağ ve sabun yapılıyor

Geçimlerini başakçılıktan sağlayan Nurten Kırbaçoğlu, ağaçlarda kalan ve rüzgarın etkisiyle dökülen zeytinleri topladıklarını söyledi:

"Topladığımız zeytinleri satarak ekmek alıyoruz, yiyecek alıyoruz. Başak zeytinin kilogramı önceki senelerde 1 lira civarındaydı, bu yıl 2,5 lira oldu. Zeytinleri fabrikalar alıyor. Kışın zeytin alanlar alıyor, onlara da satıyoruz. Topladığımız zeytinler fabrikalarda yağ yapılıyor, posaları da sabun yapılıyor."

Kırbaçoğlu, günlük 20-30 kilogram zeytin topladıklarını söyledi.