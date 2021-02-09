Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Hersek Lagünü'nde çulha kuşunun da tespit edilmesiyle tür sayısı 233'e çıktı.

Lagün kuş gözlemcilerinin uğrak noktası

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcileri, fotoğrafçıları ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını söyledi:

"Hersek Lagünü, sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli sulak alanı olma yolunda ilerliyor."

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise Hersek Lagünü'nün göl, deniz, bataklık, çayır, orman gibi ekosistemlerden oluştuğunu söyledi.

Çulha kuşu ile tür sayısı 233'e çıktı

Bülbül, Flora ve fauna zenginliğiyle dikkati çeken lagünün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer aldığı bilgisini verdi:

"Lagün, yerleşik kuşların olduğu kadar göçmen kuşların da beslenme barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Düzenli olarak yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir. Son çalışmada lagün kıyısındaki çalılıklarda gözlenen çulhagiller familyasından çulha kuşu ile Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 233'e çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içinde gözlenen 470 civarındaki kuş türünün yarısına yakındır."

Kış aylarında güney bölgelere

Kış aylarında, aşırı soğuk havalar ve buzlanmadan etkilenen su kuşlarının, Kuzey Avrupa'dan güney bölgelere indiğini aktaran Bülbül, bunlardan bazılarının Hersek Lagünü'nde konakladığını vurguladı.