Çiftçiler üretiyor, emek verdiği ürünlerinin karşılığını alıyor. Tüketiciler de sağlıklı ürünleri uygun fiyata satın alabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ürünlerinde piyasayı dengelemek için Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) kurdu.

İnternet ortamındaki platform, alıcı ile satıcıyı bir araya getiriyor.

Sistem hem üreticiyi, hem de tüketiciyi koruyor.

Üreticiden direkt tüketiciye ulaştırıyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, "Tüketicilerimiz ürün fiyatlarının yüksekliğinden, üreticilerimiz de zaman zaman fiyatların düşüklüğünden şikayetçi oluyorlar. Burada pazara sunulan ürünlerin pazarlanmasındaki marjı biraz daha düşürerek direkt üreticiden tüketiciye ürünlerin ulaşmasını sağlıyor" dedi.

Çiftçi, dijital pazarda sadece meyve ve sebze değil, büyük ve küçükbaş hayvanını da pazarlayabiliyor.

Sisteme kayıt olan çiftçiler, tarım alanlarına TARSİM sigortasını da yüzde 10 daha uygun fiyata yaptırabiliyor.

Dijital Tarım Pazarı'na yoğun talep

Salgın döneminde teması en aza indirgeyen sistemden üretici memnun.

Ülke genelinde sisteme kayıtlı çiftçi sayısı 100 bini buldu. Yakın zamanda bu rakamın daha da artması bekleniyor.