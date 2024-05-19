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Dünya
AA 19.05.2024 15:24

İsrailli göstericiler, erken seçim talebiyle Kudüs'ün girişini trafiğe kapattı

İsrailli göstericiler, Kudüs kentine girişi kapatarak, Binyamin Netanyahu hükümetinin gitmesini ve erken seçimlerin yapılmasını istedi.

İsrailli göstericiler, erken seçim talebiyle Kudüs'ün girişini trafiğe kapattı
[Fotoğraf: Arşiv]

Yediot Ahronot gazetesine göre, Yön Değişimi Hareketi'nden göstericiler, Kudüs'ün girişini trafiğe kapatarak erken genel seçim talebinde bulundu.

Ortaya büyük bir seçim sandığı maketi koyan göstericilerden bazıları kendilerini sandığa zincirledi.

Polis, izinsiz düzenlendiğini duyurduğu gösteriyi dağıtmak için müdahale ederken, trafikte bazı araç sürücüleriyle göstericiler arasında hafif arbedeler yaşandı.

Sosyal medyada, göstericilerin yola oturduğu ve ellerinde "Sorumlu bir hükümet istiyoruz", "Seçimler hemen şimdi", "Başarısızlık hükümeti" şeklinde pankartlar taşıdığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan bir grup Yahudi yerleşimci ise, ellerinde "Geberin", "Gazze'ye gidin" şeklinde pankartlar taşıyarak hakaret edip göstericilere saldırdı. İki grup arasındaki arbede, polisin müdahalesiyle son buldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Kudüs girişindeki yolun yeniden trafiğe açıldığı ve aykırı davrananlardan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cumartesi akşamı da, on binlerce İsrailli Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde, Hamas Hareketi ile esir takası anlaşmasının yapılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

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