Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2024 13:57

İsrail'in saldırdığı Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı

İsrail ordusunun bir süredir çevresine yoğun saldırılar düzenlediği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı duyuruldu.

İsrail'in saldırdığı Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı
[Fotograf: AA]

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması neticesinde hizmet dışı kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne de topçu mermileriyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in yoğun saldırılarına hedef olan Cibaliya'da şu ana kadar yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ancak enkaz altında hala çok sayıda cesedin bulunduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, dün Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 10'u kadın, 10'u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak 11 Mayıs'ta, yüzbinlerce kişinin yaşadığı ve Gazze'nin kuzey bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki bazı bölgelere kara saldırıları başlatmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu bir gelecek diliyorum
14:55
Endonezya’da yanardağda patlama: 7 kasaba tahliye edildi
15:00
THY'nin 2033 hedefi 171 milyon yolcu
14:50
AK Parti'de istişare toplantıları
14:45
Yargıtay: ATM'de unutulan karttan para çekmek hırsızlık suçu kapsamında
14:40
Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Taze buğday başakları odun ateşinde firiğe dönüşüyor
Taze buğday başakları odun ateşinde firiğe dönüşüyor
FOTO FOKUS
İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı
İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ