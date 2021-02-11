11 Şubat 2015 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde evine gitmek için bindiği minibüste katledilen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, ölümünün 6’ncı yılında Mersin Şehir Mezarlığı’nda ailesi ve vatandaşlar tarafından anıldı.

Aslan’ın ailesi ve birçok vatandaşın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de katıldığı anmada Aslan’ın mezarına çiçekler bırakıldı, dua edildi.

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Kadına şiddetle mücadele devam ediyor

Aslan’ın babası Mehmet Aslan, kadına şiddetle mücadelenin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi:

“Memleketimiz ve bütün dünya, kadına yönelik şiddetle, kaba kuvvetle maalesef çok uzun yıllardır mücadele ediyor. Kadına şiddet hiçbir zaman kader değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir.' Şimdiye kadar öldürülmüş, katledilmiş, incitilmiş bütün kadınlarımızın, kızlarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah annelerine, babalarına, sevdiklerine sabır versin.”

Fail cezaevinde öldürülmüştü

Özgecan Aslan’ı katleden tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.