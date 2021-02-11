Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk, Özgecan Aslan'ı andı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşında katledilen ve kadına yönelik şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Özgecan Aslan'ı andı.
Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 11, 2021
Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne "ama"sız "fakat"sız hayır diyoruz.#ÖzgecanAslan pic.twitter.com/FHJoDRm1CK
Paylaşımında Aslan'ın fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:
"Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz."
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