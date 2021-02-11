Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop’dan şehit askerler için taziye mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mustafa Şentop Şehit
Sıradaki Haber
Kamuda 'Yeşil Bina'lar artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz