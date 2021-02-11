Son yıllarda artan Yeşil Bina teknolojilerine kamuda ağırlık veriliyor. Bu kategorideki binalar hem elektriğini üretebiliyor hem de ısıtma ve soğutmasını ayarlayabiliyor. Böylece önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanıyor.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Türkiye'nin önde gelen yeşil binalarından biri. Dünyanın en büyük "EDGE Yeşil Bina" sertifikalı hastanesi. Yapı çarpıcı tasarımı ile de dikkat çekiyor.

Türkiye yeşil binalar konusunda dünyada ilk onda. En fazla yapı ise İstanbul'da.

İstanbul Havalimanı Terminali, Avrasya Tüneli İşletme Binası ve bazı gökdelenler bunlardan yalnızca bir kaçı.

Yeşil Bina Uzmanı Dr. Emre Ilıcalı, "Bu konuda özel sektör daha aktifti ama son yıllarda özellikle kamu büyük projelerinde bu konuyu ön plana çıkartmaya başladı. Yeşil Bina adedi, kamunun da desteği ile ivmelenerek önümüzdeki yıllarda artacaktır." dedi.

Yapılar puanlanıyor

Binaların Yeşil Bina özelliklerini ölçen uluslararası değerlendirme kriterleri bulunuyor. Her kritere göre yapılara puan veriliyor.

Başhekim Yardımcısı Mehmet Mustafa Altıntaş'ın verdiği bilgilere göre, bina yönetim sistemi ile mesai saatlerine göre iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma, boş olan dönemlerde kendini kısarak kapatıyor. Yoğun olan ve çalışılan dönemde ise devreye girerek çalışıyor. Bu sayede de yaklaşık yüzde 20 -25'lik bir enerji tasarrufu sağlıyor.

Yeşil binalarda enerji faturaları ciddi oranda düşüyor.

Altıntaş, "Bunların en önemlisi bizim trijenerasyon ünitemiz var. Bu ünite ile birlikte ihtiyacımız olan enerji kaynağı elektriğin yüzde 60'nı trijenerasyon ile sağlıyoruz." dedi.

Hastane aynı zamanda sıfır atık projesi ile de ön plana çıkıyor.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Hakan Demir