Fuat Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, "Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.
Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 10, 2021
Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız.
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/8bpwByFxRF
Olay
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Turhan şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.
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