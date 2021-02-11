Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, "Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.

Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/8bpwByFxRF — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 10, 2021

Olay

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Turhan şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.