Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, "Milli Uzay Programı"nı açıklamasının ardından muhalefet cephesinden eleştiriler geldi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Memlekette her işimiz bitti, yerli uçağı ve yerli arabayı yaptık, şimdi de elhamdülillah Milli Uzay Programı ile yola devam ediyoruz" eleştirisinde bulundu.

"Muhalefetle ülkeye düşmanlık arasında çok ince bir çizgi var"

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın Milli Uzay Programı'nı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Turan, "CHP'li arkadaşlar 'uzaya gidip ne yapacağız' diyorlar. Muhalefetle ülkeye düşmanlık arasında çok ince bir çizgi var" dedi.

"Teklif ediyorum, sizi Ay'a götürelim"

Milli Uzay Programını hayata geçireceklerini ifade eden Turhan, "Biz uzay programını hayata geçirelim. Teklif ediyorum, sizi Ay'a götürelim. Sizde orada en büyük heykeli yapıp açılışını yapın. Siz dalga geçin, tiye alın, sevinmeyin ama biz iddialıyız, heyecanlıyız, kaybettiğimiz 21. yüzyılı mutlaka geri almasını bileceğiz"

MHP'den tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından Milli Uzay Programına destek geldi.

Eleştirilerin odağında muhalefet vardı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Bizler Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini sonuna kadar desteklediğimiz gibi Milli Uzay Projesi'ni de yine aynı şekilde kararlılıkla, büyük bir memnuniyetle desteklemekteyiz. Pandemi süreci bahane edilerek hükümsüz kılınmaya çalışılması ibretlik bir durumdur" açıklamasında bulundu.