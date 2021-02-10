Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasının önemli olduğu vurgulanarak, saldırıda yaralanan barış gücü askerlerine acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Mali’nin merkez bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) üssüne düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 20 barış gücü askerinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz" denildi.