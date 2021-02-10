Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcülerinden Olivier Salgado, saldırının Douentza kasabası yakınlarındaki merkeze yapıldığını belirtti.

Salgado, MINUSMA yetkililerinin saldırıyı sert bir şekilde kınadığını; yaralıların tedavisi için tüm tedbirlerin alınması talimatının verildiğini söyledi.

Saldırının failleri henüz bilinmiyor.