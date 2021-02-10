Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Mali'de BM Barış Gücü askerlerine saldırı: 20 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Mali'de, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda en az 20 kişi yaralandı.
Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcülerinden Olivier Salgado, saldırının Douentza kasabası yakınlarındaki merkeze yapıldığını belirtti.
Salgado, MINUSMA yetkililerinin saldırıyı sert bir şekilde kınadığını; yaralıların tedavisi için tüm tedbirlerin alınması talimatının verildiğini söyledi.
Saldırının failleri henüz bilinmiyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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