Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çevrim içi duruşmaya görüntü filtresiyle katıldı: Kedi değilim
ABD'de çevrim içi olarak yapılan bir duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Duruşmadaki diyalog sosyal medyada viral oldu.
Texas eyaletinde görülen mahkemede, hakim Roy Ferguson, kedi görüntüsüyle duruşmaya katılan avukat Rod Ponton'a, "Bay Ponton, sanırım video ayarlarından bir filtreyi açmışsınız" ifadesini kullandı.
"Buradayım, kedi değilim"
Kedi filtresiyle konuşan Ponton ise "Öyle. Ve nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Asistanım burada, yapmaya çalışıyor. Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" cevabını verdi.
Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler binlerce kez izlenerek viral oldu.
Etiketler: ABD
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