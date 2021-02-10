Texas eyaletinde görülen mahkemede, hakim Roy Ferguson, kedi görüntüsüyle duruşmaya katılan avukat Rod Ponton'a, "Bay Ponton, sanırım video ayarlarından bir filtreyi açmışsınız" ifadesini kullandı.

"Buradayım, kedi değilim"

Kedi filtresiyle konuşan Ponton ise "Öyle. Ve nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Asistanım burada, yapmaya çalışıyor. Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" cevabını verdi.

Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler binlerce kez izlenerek viral oldu.