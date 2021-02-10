Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç'te toprak kaymasından 6 hafta sonra 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Norveç'in başkenti Oslo'ya yakın bir köyde meydana gelen toprak kaymasından 6 hafta sonra, 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Polis Sözcüsü Mari Stoltenberg, şu ana dek 9 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesinde kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Gjerdrum ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu köyde 30'dan fazla dairenin bulunduğu 9 apartman toprak altında kalmıştı.
Modern Norveç tarihinin en büyük heyelanı olan afet sonrası sıfırın altında derecelerde sürdürülen arama faaliyetleri, metrelerce toprak ve betondan oluşan enkazda canlı kurtarma umudunun kalmaması nedeniyle geçen ay sonlandırılmıştı.
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