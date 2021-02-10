Polis Sözcüsü Mari Stoltenberg, şu ana dek 9 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesinde kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gjerdrum ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu köyde 30'dan fazla dairenin bulunduğu 9 apartman toprak altında kalmıştı.

Modern Norveç tarihinin en büyük heyelanı olan afet sonrası sıfırın altında derecelerde sürdürülen arama faaliyetleri, metrelerce toprak ve betondan oluşan enkazda canlı kurtarma umudunun kalmaması nedeniyle geçen ay sonlandırılmıştı.