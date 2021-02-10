Yonhap ajansının haberine göre, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, AstraZeneca’nın iki tam dozunu, firmanın 18 yaşın üzerindeki yetişkinlere uygulanan üçüncü aşama klinik deneyleri hakkında daha fazla veri sunması şartıyla onayladı.

Aşılama 26 Şubat'ta başlayacak

Bakanlık yine de 65 yaş ve üzeri kişilere dair yeterli veri bulunmadığından dolayı, aşı uygulanmaması konusunda tavsiyede bulundu.

​​​​​​​Güney Kore’de, 26 Şubat'ta aşılama uygulamalarına başlanması planlanıyor.

Sağlık çalışanları gibi yüksek riskli çalışanlar dahil yaklaşık 776 bin 900 kişi AstraZeneca'nın ilk dozunu alacak.