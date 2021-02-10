Ses kaydında Zarif, uçağın düşmesinin önce kazara olduğunu savunuyor. Olaya ilişkin çok sayıda ihtimalin olduğunu belirten Zarif, daha sonra uçağı casusların kasıtlı olarak düşürmüş olabileceğini söylüyor.

"Gerçek ortaya çıkarılamaz"

Zarif kayıtta, "Bu, kasıtlı, organize bir eylem olsa bile bunu kimseye söylemezler" diyor ve gerçeğin asla ortaya çıkarılamayacağını vurguluyor.

İddiaya göre Zarif, gizli konuşmada, mağdurlara tazminat ödenmesi ve konunun uluslararası mahkemelere taşınmasını önlemek istiyor.

Kayıtlar Kanada hükümetinin elinde

Konuşmanın bir kısmında, 2014 yılında Rusya'nın da Malezya Havayolları'na ait bir uçağı düşürdüğünü itiraf etmediğine dikkat çekiyor.

CBC haberinde, orijinal ses kayıtlarına yer vermedi.

Kayıtların Kanada hükümeti ve istihbarat servisinin elinde olduğu öne sürüldü.

İran'dan yalanlama geldi

İran, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin söz konusu ses kaydına ilişkin yayımladığı haberle ilgili açıklama yaptı.

Haberin doğru olmadığını savunan Hatibzade, "Zarif'le ilişkilendirilen ifadelerin birçoğu kendisinin diliyle tutarsızdır ve böyle bir ses kaydı olduğuna dair iddia da doğru değildir" dedi.

"Bu görüş yalnızca Zarif'e ait değil"

Hatibzade, Zarif'in ses kaydında, "casusların" uçağı kasıtlı düşürmüş olabileceğini söylediğinin iddia edilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Zarif, Ukrayna uçağının düşürülmesinden sonraki günlerde yaptığı resmi görüşmelerde olaya ilişkin elektronik müdahale veya casus unsurların varlığı gibi tüm olasılıkların incelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu görüş yalnızca Zarif'e ait değildir."

İranlı güvenlik yetkililerinin tüm olasılıkları incelediğini ve nihayetinde olayın nedeninin "feci bir insani hata" olduğu sonucuna ulaşıldığını söyleyen Hatibzade, yargı sürecinin de bu bilgiler ışığında askeri savcılık tarafından sürdürüldüğünü vurguladı.

Ukrayna Havayolları'na ait uçak 8 Ocak'ta düşmüştü

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 tarihinde Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalandıktan kısa süre sonra havalimanı yakınında düşmüştü.

Tahran yönetimi, uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarını önce yalanlamış, olaydan 3 gün sonra ise yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Olayda uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti, Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerinin her birine yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerinde tazminat ödeme kararı almıştı.