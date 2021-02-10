Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarını kapsayan birinci faz COVID-19 aşılama çalışmalarına, AstaZenaca aşılarının yerine Johnson & Johnson aşılarıyla başlanacağını açıkladı.

Güney Afrika'daki mutasyonlu virüse karşı etkili

Johnson & Johnson aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu COVID-19 türüne karşı etkisinin kanıtlanmış olduğuna dikkat çeken Mkhize, aşının ülkede kullanımı için gerekli onay sürecinin devam ettiğini söyledi.

Mkhize, halihazırda stoklarında bulunan AstraZenaca aşılarının, orijinal plana sadık kalınarak son kullanma tarihinden önce dağıtılacağını aktardı.

Diğer aşı şirketleriyle görüşmeler devam ediyor

Rusya'nın Sputnik V aşılarının tedariki konusunda yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Mkhize, Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşılar için de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti 9 milyon doz Johnson & Johnson aşısı için anlaşmaya varmıştı.

Hükümet, Oxford-AstraZeneca aşılarının mutasyonlu B.1.351 COVID-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bu aşıların kullanımını geçici olarak durdurmuştu.