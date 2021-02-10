Korgeneral Cirilito Sobejana, yaptığı açıklamada, daha fazla donanma unsuru yerleştirerek söz konusu sularda Filipin askeri varlığını güçlendireceklerini ancak bu durumun Çin’e karşı savaş açmak anlamına gelmediğini belirtti. Korgeneral, kararın amacının Filipin halkını korumak olduğunu söyledi.

Sobejana, Çin’in sahil güvenlik ekiplerine, egemenlik iddiasında bulunduğu sulara giren yabancı unsurlara ateş açma yetkisi vermesinin endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Çin, 22 Ocak’ta sahil güvenlik güçlerine "egemenliğini ihlal eden unsurları" imha yetkisi veren bir yasayı yürürlüğü koymuştu. Söz konusu yasanın ihtilaflı Güney Çin Denizi’ndeki çatışma riskini artırmasından endişe ediliyor.

Filipinler söz konusu yasayı protesto etmiş ve ülkenin Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Çin tarafından yürürlüğü konulan yeni düzenlemenin "yasaya karşı gelen herhangi bir ülkeye karşı savaş tehdidi" olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay yaptığı açıklamada, Filipinler ile savunma anlaşması yapılmasının önemini vurgulamış ve herhangi bir saldırı durumunda bu anlaşmanın uygulanması gerektiğini dile getirmişti.