Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
BioNtech Almanya'da aşı üretimine başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının Almanya'da da üretimine başlandı.
BioNTech firması, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.
BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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