Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 61 artarak 58 bin 686'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Covid-19 salgınında son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 585 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 611'i hastanelere yatırıldı.
Böylece ülkede toplam can kaybı 58 bin 686'ya, vaka sayısı da 1 milyon 488 bin 981'e çıktı.
Covid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 743'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavisi devam ediyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 272 bin 287 oldu.
Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısı 9 milyon 831 bin 993'e yükseldi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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