Norveç'in başkenti Oslo'nun 40 kilometre kuzeydoğusundaki Gjerdrum köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda kaybolan 10 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Polis Sözcüsü Knut Hammer, henüz yeri tespit edilemeyen 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ve bu kişilere canlı ulaşılabileceğine inandığını söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Norveç'te toprak kayması: 1000'den fazla kişi tahliye edildi

Gjerdrum köyünde, 30 Aralık'ta yerel saatle 03.59'da meydana gelen heyelanda 10 kişinin yaralandığı, 10 kişiden ise haber alınamadığı açıklanmıştı.

Bölgeden 1000'den fazla kişi tahliye edilmişti.