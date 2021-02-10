Takiye, kumpas, tasfiye… FETÖ’yü tanımlayan 3 sıfat.

TRT Haber Muhabiri Kemal Gümüş “İşgalin Yapı Taşları” isimli kitabının ardından yeni bir çalışmaya imza attı. Araştırmalarını daha da derinleştiren gazeteci Gümüş, okuyucuların karşısına bu sefer de “FETÖ’nün Yol Haritası: Takiye Kumpas Tasfiye” kitabıyla çıktı. Kemal Gümüş, kitabında yer alanlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu kitapta, FETÖ’cülerin takiye ile nerelere ulaştıklarını, sosyal hayat ve bürokraside gerçekleştirdiği kumpaslar ile tasfiyeleri somut örnekleri ve belgeleri ile ele aldım. Okuyucular kitapta daha önce gün yüzüne çıkmamış çok sayıda belge görecekler.”

İlk kez gün yüzüne çıkan FETÖ talimatları dikkat çekti

Kitapta, örgütün Türkiye ve yurt dışı yapılanmasının adeta röntgeni çekildi. FETÖ’nün 45 yıl boyunca asker, emniyet, yargı, siyaset, kültür, finans, eğitim, medya ve sosyal hayatta gerçek kimliklerini gizleyen örgüt üyeleri ve yaptığı yasa dışı eylemler gözler önüne serildi.

Takiye yaparak kendisini gizleyen örgüt üyelerinin, gerçekleştirdiği kumpaslar ve tasfiye girişimleri kitapta yaşanmış olaylardan yola çıkılarak, tanıklıklarıyla anlatıldı.

Kitapta ilk kez gün yüzüne çıkan FETÖ talimatları da dikkat çekti. Onlardan biri de örgütün Rusya’daki diyalog faaliyetlerinden sorumlu sözde yöneticisinin ifadesiydi. FETÖ'nün sözde yöneticisi, 17-25 Aralık sürecinden sonra ‘Erdoğan devrilsin de devlete ne olursa olsun’ talimatı verdi.

Örgüt mensubunun MİT'e nasıl sızdırıldığı anlatılıyor

Bir başka örgüt mensubunun da MİT’e nasıl sızdırıldığı ve o kritik süreçte kendisine PKK masasında verilen görevlere ilişkin itirafları da kitapta yer aldı. FETÖ’nün sözde yöneticisinin ifadesi:

"2 Ocak 2012 tarihinde görev yerlerimize dağıtımımız yapıldı. Benim atamam PKK dairesine yapıldı. 17-25 Aralık sürecinden sonra Fetullah Y’nin evinde Serkan B., ben, Yunus A., ve Osman kod isimli Sunay E. ile buluştuk. Sunay E. MİT imamının altındaki 4 veya 5 şahıstan biridir. Sunay E. bize, ‘Küresel güç artık Türkiye’de tek parti iktidarı istemiyor. Koalisyon hükümetleri ile ülkenin yönetilmesini istiyor’ dedi. Teşkilatı (MİT) PKK ile mücadelede zaaf gösteriyor algısını oluşturacak argümanlar araştırılıyordu. Çözüm sürecinde cemaat tarafından bu tür araştırmalar yapılıyordu."

Kitapta yer alan FETÖ üyesinin itirafındaki sürecin; FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C terör örgütlerinin eş zamanlı harekete geçerek katliam ve kaos eylemlerine başvurduğu döneme denk gelmesi de dikkat çekti.