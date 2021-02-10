Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeli MHP Genel Başkanlığına tekrar aday olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına kısa bir konuşma yaptı.
Kurultay sürecinden bahseden Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar" dedi.
Bahçeli'nin açıklaması alkışlarla karşılandı.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
Sıradaki Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz