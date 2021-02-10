MHP Genel Başkanı Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına kısa bir konuşma yaptı.

Kurultay sürecinden bahseden Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması alkışlarla karşılandı.