Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. 19.00'da sona ermesi beklenen toplantının ardından Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak.

Aşılananların sayısı 3 milyona yaklaştı

Türkiye'de sağlık çalışanlarının ilk doz aşıları 14 Ocak'ta başladı. Yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personelinin ikinci doz aşılanması toplantıda ele alınacak.

28 günün ardından yarın ikinci doz aşılamalar yapılacak.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Çin'den gelen yaklaşık 6,5 milyon doz koronavirüs aşısının 'acil kullanım onayı'nın alınmasının ardından uygulanmaya devam edecek.

Bu arada Türkiye'de aşılananların sayısı 3 milyona yaklaştı. Aşılananların anlık sayısı ve illerin aşı haritası covid19asi.saglik.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor.

Mutasyonda son durum

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyon türü daha sonra yüzlerce ülkede ortaya çıktı.

Toplantıda 20'den fazla ilde görülen 3 çeşit mutasyon türünün yayılımı da ele alınacak. Buna yönelik tedbirler görüşülecek.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.