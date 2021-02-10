Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı.

Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı.

Libya'da son durum ele alındı

Libya’da yıl sonunda yapılması beklenen seçime kadar görev yapmak üzere belirlenen geçici yönetimden duyulan memnuniyet dile getirildi. Libya’da kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak siyasi çözüm sürecine Türkiye’nin muhtemel katkıları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Doğu Akdeniz ve Yunanistan konuları görüşüldü

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de barış ve adil paylaşımdan yana olduğu vurgulanarak hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılığı yinelendi. Türkiye-Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmelerin seyri ele alındı. Türkiye’nin yapıcı tavrının karşılık bulması gerektiği belirtildi.

Türkiye-AB ilişkilerinde stratejik öncelikler, ortak vizyon ve çıkarlar doğrultusunda işbirliğini arttıracak somut adımlar atılmasının önemi vurgulandı.

'Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Çalışmaları' sunumu

Toplantının son bölümünde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından “Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Çalışmaları” başlıklı bir sunum yapıldı. Sunumda, muhtemel siber saldırılara karşı Türkiye’nin savunma kapasitesi ve bu alanda yapılan yenilikler kurul üyeleriyle paylaşıldı.