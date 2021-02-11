Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.