Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G, Ö.K. ve İ.K'nin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, yol uygulamasında, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 280 obje ele geçirildi.

Otomobildeki N.G, Ö.K. ve İ.K. gözaltına alındı.