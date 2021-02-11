Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 280 obje ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G, Ö.K. ve İ.K'nin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, yol uygulamasında, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 280 obje ele geçirildi.
Otomobildeki N.G, Ö.K. ve İ.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser
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