Çiçekleri paketliyor, siparişleri yetiştirmek için çalışıyorlar.

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle, çiçek sektörünü hummalı bir hazırlık sardı.

Bugüne kadar Antalya'dan 22 ülkeye çiçek ihraç edildi. Sevkiyatın büyük bölümü tamamlandı.

7 milyon dolar civarında gelir elde edildi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, bu süreç içinde 70 milyon dallık ihracat gerçekleştiğini, bunun da parasal değerinin yaklaşık olarak 7 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Sevgililer Gününde en çok kırmızı gül tercih ediliyor. Fiyatlar ise değişkenlik gösterebiliyor.

Çiçekçiler hafta sonu kısıtlamadan muaf

Çiçekçiler hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak. Bu durumun yurt içindeki talebi arttırması bekleniyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Levent Çakır