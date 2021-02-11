Kaza bu gün saat 11:45’de D100 Karayolunda meydana geldi.

Çorum Osmancık’tan Karabük’e mangan cevheri taşıyan Vahit Karaçay yönetimindeki tıra, Gecek Köyü civarında aynı istikamette seyreden Adem Bakır’ın kullandığı otomobil çarptı.

Kazada sürücü Adem Bakır ve 4 yaşındaki çocuğu Ömer Mahmut Bakır araçta sıkışarak yaralandı, eşi Şahide Bakır ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Şahide Bakır otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Bakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralı sürücü Adem Bakır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hem annesini hem de babasını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Faruk Bakır ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.