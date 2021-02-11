Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de aracına bağladığı köpeği sürükleyen kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırıkkale'de kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Kırıkkale'de kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi" başlığıyla haber ve paylaşımların yer alması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen olayın zanlısını gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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