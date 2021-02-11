Tesiste incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 7 dönüm arazi üzerinde 800 metrekarelik kapalı alanda kurulacak tesiste günlük ortalama 15 ton üretim yapılacağını söyledi.

"Üreticilerimizin ham maddeye ulaşımını kolay hale getirecek"

Tesisin mayıs ayı sonrasında üretime başlamasının planlandığını anlatan Kılıç, "Mantar üretimi, fındık ve çeltik üretiminin yanında çiftçilere alternatif olarak büyük bir ek gelir sunacaktır. İstiridye mantarı kompost tesisimiz, üreticilerimizin ham maddeye ulaşımını çok kolay hale getirecek" dedi.

Tesiste ilk etapta 25 kişiye istihdam sağlanacağını dile getiren Kılıç, "Tesisimiz Karadeniz Bölgesi'nin kompost ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak. Üreticilerimiz, kompost almak için belediyemize ulaşarak ön kayıt yaptırabilir" diye konuştu.