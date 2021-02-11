Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Döviz bürosunda para sayan kişiyi böyle gasbetti
Gaziantep'te bir kişi, döviz bürosunda para sayan kişiyi gasbetti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Gaziler Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi.
Bir kişi döviz bürosunda para sayıyordu. İçeri giren bir başka kişi paraları almaya çalıştı. Para sayan kişi direndi ama hırsıza engel olamadı. Paraları alan kişi kayıplara karıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gasp olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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