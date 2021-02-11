Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botla bölgeye gitti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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