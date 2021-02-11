Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile servis midibüsüne çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile servis midibüsü devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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