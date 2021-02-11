Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Karatavuk köyleri arasında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ağaçlara sıçradı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Akçakoca ve Sakarya ve Kocaeli itfaiye ekipleri, jandarma ve köylüler alevlere müdahale ediyor.

Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangının büyümemesi için çaba sarf ediliyor.