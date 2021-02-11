Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, çalılık alandan başlayıp fındık ağaçlarına ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Karatavuk köyleri arasında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ağaçlara sıçradı.
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Akçakoca ve Sakarya ve Kocaeli itfaiye ekipleri, jandarma ve köylüler alevlere müdahale ediyor.
Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangının büyümemesi için çaba sarf ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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