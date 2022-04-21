Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sulama kanalına düşen otomobilde bir kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bir kişi ölü bulundu.
Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kanaldaki otomobil sudan çıkartıldı.
Otomobilde bulunan ve sürücü olduğu tahmin edilen 47 yaşındaki İbrahim Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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