Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kanaldaki otomobil sudan çıkartıldı.

Otomobilde bulunan ve sürücü olduğu tahmin edilen 47 yaşındaki İbrahim Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.