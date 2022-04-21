2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde geçen yıl kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, yağışların ve karın erimesiyle yeniden yükseldi.

Eski güzelliğine kavuşan gölün su seviyesinin artmasıyla ayakkabı görünümü daha da belirginleşti.

[Fotoğraf: AA]

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, yaz aylarında su seviyesi düşen göle belediye ve Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla yıllar önce Tecer Irmağı'ndan yapılan 10 kilometre uzunluğundaki kanalla zaman zaman su takviyesi yapıldığını söyledi.

Taşıma suyla gölün kurumasının önüne geçildi

İlçede geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gölde su seviyesinin düştüğünü ve balık ölümleri yaşandığını anlatan İlbey, "Taşıma suyla gölün kurumasının önüne geçtik. Bu yıl da yağış bol oldu. İnşallah gölümüz bu yıl daha iyi olacak. Böyle devam ederse 15 gün sonra gölümüzden su tahliye etmeye başlarız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Su seviyesi 1 metre yükseldi

Gölün "ayakkabı" görünümüyle ilgi gördüğünü vurgulayan Turan İlbey, şunları söyledi:

"Bu yıl çalışmalarımızı göl çevresinde yoğunlaştıracağız. Gölü turizm cenneti haline getireceğiz. Ziyarete gelen vatandaşlarımızın rahat etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gölümüz tabiat harikası, buranın ayakkabıya benzemesi vatandaşın çok ilgilisini çekti. Gölümüzdeki su seviyesi 1 metre yükseldi. Daha da yükselir."