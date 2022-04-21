Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay oruğu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay oruğu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (İTSO) yapılan açıklamaya göre, İTSO'nun girişimleriyle kentin yöresel içli köftesi Hatay oruğu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.
Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Hatay oruğuna coğrafi işaret tescil belgesi verdi.
Etiketler: Hatay Coğrafi İşaretler
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