İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (İTSO) yapılan açıklamaya göre, İTSO'nun girişimleriyle kentin yöresel içli köftesi Hatay oruğu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Hatay oruğuna coğrafi işaret tescil belgesi verdi.