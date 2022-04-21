Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayamama Deresi yine mavi akmaya başladı
[Fotoğraf: DHA]
Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, yeniden mavi ve siyah renkte akmaya başladı. Deredeki rengin kimyasal atıklar nedeniyle değiştiği iddia ediliyor.
Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi`ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah tonlarda akıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Geçen hafta da gündeme gelen renk değişiminin dere çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.
Dere çevresinde İSKİ'nin ıslah çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi
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