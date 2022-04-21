İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Allah, Kur'an-ı Kerim’in ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığıyla Hazreti Muhammed'e Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda gönderdi. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetiydi.

Hazreti Peygamber, 610 yılında bir ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası’nda tefekküre daldığı sırada ilk vahyi aldı.

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr, 97/3) buyurularak bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi Müslümanlara, Allah’ın rahmetine kavuşma, sevap kazanma ve affedilme için kaçırılmaması gereken fırsatlar veriyor.

Kadir Gecesi neler yapılmalı

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için ramazan ayında ve özellikle de son 10 gününde teravih namazlarını kılmaya, itikafa girmeye çalışılmalı.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlardan tövbe edilmeli, kişi kendini hesaba çekmeli, Kur’an-ı Kerim okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalı.

Hazreti Muhammed, bu gecelerde bol bol “Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet” şeklinde dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Tesbih namazının önemi

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değil. Bu konuda Hazreti Muhammed’den de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması daha uygun.

Din İşleri Yüksek Kurulu kaynaklarında, nafile namazlardan sadece teravih, küsuf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiska (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülüyor.

Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması söyleniyor.