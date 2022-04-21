Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen ve içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün sürücüsü M.A, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden diğer araçlara çarparak kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kaldırılmasının ardından yolda kontrollü olarak sağlanan trafik yeniden normale döndü.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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