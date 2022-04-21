Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asansör kabini zemine çakıldı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Menderes Mahallesinde bir iş merkezindeki asansöre 4. kattan binen 9 kişi, aşağı katlara inmeye başladı.
Asansör kabininin 2. kattan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Apartman sakinleri ve çevredekilerin yardımıyla asansörden çıkarılan yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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