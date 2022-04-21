Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırasını temizleyecekti, arkadaşlarını zehirledi
Adıyaman'da bir öğrencinin sırasını temizlerken kullandığı kimyasaldan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Emniyet Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek istedi.
Bu sırada kimyasalların karışması nedeniyle sınıftaki 8 öğrenci kokudan etkilendi.
Okul idarecilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti.
Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman
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