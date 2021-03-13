Esenyurt İlçesi OSB Mahallesi Güzelyurt mevkiinde, Sinan Ceyhan idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ambulanslar ile yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza etkisiyle E-5 Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Meydana gelen kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.