Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
E-5'te kaza: Trafik durma noktasına geldi
[Fotoğraf: İHA]
E-5 karayolu Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkiinde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt İlçesi OSB Mahallesi Güzelyurt mevkiinde, Sinan Ceyhan idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ambulanslar ile yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza etkisiyle E-5 Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Meydana gelen kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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