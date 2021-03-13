Hava sıcaklıkları, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde, yurdun doğusunda ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Bu akşam saatlerinde rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Çığ tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi yaşanabileceğini aktardı.

Üreticilere 'zirai don' uyarısı

Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor.

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen zirai don için, başta üreticiler olmak üzere tüm vatandaşlar uyarıldı.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Çanakkale 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar -1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Adana 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Antalya 10°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Hatay 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Isparta 1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. .

Ankara -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Çankırı -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir -2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus , yer yer sis bekleniyor.

Bolu -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu -4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Artvin -4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Gümüşhane -9°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

Trabzon 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum -14°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hakkari -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

Kars -18°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Van -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

Diyarbakır -1°C, 16°C

Az bulutlu

Gaziantep 0°C, 16°C

Az bulutlu

Siirt 1°C, 15°C

Az bulutlu

Şanlıurfa 2°C, 18°C

Az bulutlu