Meteoroloji'den "fırtına, çığ, buzlanma" uyarısı
Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'ya fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusuna çığ, Doğu Anadolu'ya buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Hava sıcaklıkları, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde, yurdun doğusunda ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Bu akşam saatlerinde rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Çığ tehlikesi
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi yaşanabileceğini aktardı.
Üreticilere 'zirai don' uyarısı
Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor.
Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen zirai don için, başta üreticiler olmak üzere tüm vatandaşlar uyarıldı.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Çanakkale 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar -1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Adana 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
Antalya 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
Hatay 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
Isparta 1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. .
Ankara -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir -2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus , yer yer sis bekleniyor.
Bolu -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu -4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Artvin -4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
Gümüşhane -9°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
Trabzon 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum -14°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hakkari -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Kars -18°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Van -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.
Diyarbakır -1°C, 16°C
Az bulutlu
Gaziantep 0°C, 16°C
Az bulutlu
Siirt 1°C, 15°C
Az bulutlu
Şanlıurfa 2°C, 18°C
Az bulutlu