Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yasal boy sınırına uymayan hamsilere el konuldu
[Fotoğraf: AA ]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, avlanabilir balık büyüklüğünün altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konuldu.
Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karasu Sahil Güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Akçakoca Limanı'nda yapılan denetimde, balıkçılar tarafından tutulan ve avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 50 ton hamsiye el konuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Para cezası uygulandı
Su Ürünleri Kanunu'na göre balıkçı teknesi sahibine ve tayfalara idari para cezası uygulandı.
Yasal boy sınırına uymayan hamsiler, ekipler tarafından teknelerden alınarak yem fabrikalarına gönderildi.
Denizlerde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması için denetim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Hamsi Balıkçılık
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