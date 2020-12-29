Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, 2 bebeği yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri Suriyeli 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

