Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ev yangını: 2 bebek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 bebek hayatını kaybetti.
Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, 2 bebeği yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri Suriyeli 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
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