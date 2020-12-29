Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaklaşık 30 milyon liralık projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yüce, "Karaman Atık Su Tesisi'nin yanına 55 dönüm arazi üzerine güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Bu santralde yıllık 8.15 gigavatsaat elektrik enerjisi üretilecek. Yani Karaman Güneş Enerjisi Santrali'nde 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede enerji üretilecektir" diye konuştu.

Kentte uygun hazine arazilerine kurulması planlanan GES hazırlıklarına da değinen Yüce, "Tahsis ve izin süreçleri devam ediyor. Bu bir ilk ve Sakarya'nın tamamında güneş enerji sistemlerini yaygınlaştıracağız. Buradan sonra Kaynarca ve Taraklı'da bulunan ve SASKİ bünyesinde bulunan arazilerimizde de GES kurulması için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Güneş enerjisine daha çok ihtiyaç duyulacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana dünyadaki trendleri çok yakından takip ettiğini, yaptığı çalışmalardan birinin de güneş santralleri olduğunu söyledi.

Güneş enerji sisteminin, gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak enerji sistemlerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık hale gelmesi için gece gündüz demeden, bıkmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sakarya'yı marka şehir haline getirmek, en önemli hedeflerimizdendir." dedi.