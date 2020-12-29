Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçede uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan ve sevkiyatını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde H.U'ya ait evde arama gerçekleştirildi.
Aramada, 4 kilo 800 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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